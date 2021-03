Am Sonntagnachmittag wollte ein Töfffahrer in einer Kurve ausgangs Abtwil AG ein Auto überholen. Dabei kam es zu einem tödlichen Unfall.

Am Sonntagnachmittag ist ein Töfffahrer im Aargauischen Abtwil tödlich verunfallt. Er fuhr laut Angaben der Kantonspolizei Aargau von Abtwil AG in Richtung Aettenschwil und wollte in einer Kurve ausgangs Abtwil ein Auto überholen. Dabei verlor der Töfffahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 48-Jährige schlitterte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Eine 29-jährige Autofahrerin wurde mit einem Schock ins Spital gebracht, teilt die Kantonspolizei Aargau weiter mit.