Linthal GL - Töfffahrer (61) kollidiert mit Kuh und wird lebensbedrohlich verletzt

Auf der Klausenpassstrasse bei Linthal GL ereignete sich am 4. September 2021 ein Verkehrsunfall zwischen einem Töfffahrer und einer Kuh.

Am Samstag fuhr gegen 10 Uhr ein Motorradfahrer auf der Klausenpassstrasse von Linthal in Richtung Passhöhe, als ihm eine Kuh über den Weg lief. Vor der Siedlung Urnerboden, in diesem Gebiet besteht ein offener Weidegang, kollidierte der 61-jährige Mann mit dem sich auf der Fahrbahn befindenden Tier.