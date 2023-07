Lukmanierpass : Kanadier (74) stirbt nach Unfall

Lukmanierpass : Töfffahrer (74) stürzt und kracht auf Gegenfahrbahn in ein Auto – tot

Am Dienstagnachmittag ist am Lukmanierpass in Curaglia GR ein Töfffahrer gestürzt und darauf in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Der Motorradfahrer erlag seinen schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle.