Ennetbaden AG: Töfffahrer durchbricht Strassensperre und flüchtet vor Polizei

Laut der Kantonspolizei Aargau fiel in Ennetbaden in der Nacht ein Töfffahrer durch seine aggressive Fahrweise auf.

In Ennetbaden fiel in der Nacht auf Montag ein Töfffahrer durch übersetzte Geschwindigkeit und Motorengeheul auf. Ein Anwohner verständigte kurz nach drei Uhr die Polizei. Eine Patrouille der Stadtpolizei Baden sichtete den Töfffahrer wenig später und wollte ihn anhalten. Wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau heisst, missachtete dieser jedoch das Haltezeichen und gab Gas. Gefolgt von der Patrouille, flüchtete er «halsbrecherisch» und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Untersiggenthal und von dort weiter bis nach Döttingen.