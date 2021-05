Reh auf der Stelle tot - Töfffahrer erfasst Reh 

Als am Montag ein Töfffahrer von Beromünster nach Neudorf LU fuhr, flüchteten mehrere Rehe von einer Wiese her und überquerten die Strasse. Das erste Reh wurde vom Motorrad seitlich-frontal erfasst.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Wildwechsel besonders bei der Dämmerung, welche zwischen Herbst und Frühling in die Zeit des Berufsverkehrs falle.

Am Montag, kurz nach 16 Uhr, fuhr ein Motorradfahrer auf der Luzernerstrasse von Beromünster Richtung Neudorf LU, teilt die Luzerner Polizei am Dienstag mit. Nach dem Flugplatz Beromünster flüchteten mehrere Rehe von der Wiese her und überquerten die Strasse. Das erste Reh wurde vom Motorrad seitlich-frontal erfasst. Dabei kam der Töfffahrer zu Fall und wurde verletzt. Er wurde in ärztliche Behandlung gebracht, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Reh war auf der Stelle tot, teilte die Polizei weiter mit. Am Töff entstand ein Sachschaden von rund 5000 Franken.