Polizeimeldung Mittelland - Töfffahrer fährt 110 km/h innerorts und wird positiv auf Drogen getestet

Worb, 2. September: Mittels veröffentlichten Videoaufzeichnungen suchte die Kapo Bern nach einem Mann, der am 24. August eine Tanktelle in Worb überfallen hatte. Der mutmassliche Täter wurde gefunden – er wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

Die Polizei blitzte am Samstagabend innerhalb einer Stunde drei Schnellfahrer. Der Schnellste übertrat die Geschwindigkeitsgrenze um 60 km/h.

Die Regionalpolizei Zofingen setzte ihr Radarmessgerät am Samstagabend in Rothrist am Rössliweg ein. Auf der gemessenen Strecke beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Innerhalb der ersten Stunde der polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle wurden drei Schnellfahrer geblitzt.