Motorradfahrer wird in Domat/Ems bei Unfall tödlich verletzt

Appenzell AI, 01.09.2021: Ein 37-jähriger Teilnehmer eines Gabelstaplerkurses wurde am Mittwochvormittag schwer verletzt. Ein Kursteilnehmer fuhr mit einem Stapler rückwärts, wobei es zur Kollision mit einem zuschauenden 37-jährigen Kursteilnehmer kam. Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Beckenbereich. Nach einer Erstbehandlung wurde er mit der Rega in ein Spital gebracht. Die genauen Umstände werden nun durch die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden abgeklärt.

Kradolf TG, 04.09.2021: Ein 85-jähriger Lenker war am Samstagmorgen auf der Thurbruggstrasse unterwegs. Gemäss der Kantonspolizei Thurgau geriet er auf der Brücke auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein Auto eines 18-jährigen Lenkers. Der 85-Jährige wurde unbestimmt verletzt und durch die Rega ins Spital geflogen. Wenige Stunden später starb der Mann im Spital. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

Domat/Ems GR: Eine heftige Kollision ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Italienischen Strasse. Ein Motorradlenker kam dabei ums Leben. Zwischen dem Kreisverkehr Felsberg GR und Chur GR kam es zu einer Frontalkollision mit einem Motorrad. Der 59-jährige Motorradfahrer kollidierte in der langgezogenen Kurve auf Höhe Parghera-Rüfe mit dem Personenwagen und verstarb noch auf der Unfallstelle. Durch die Wucht der Kollision kippte das Auto auf die Seite. Der 63-jährige Lenker wurde dabei verletzt und mit einer Ambulanz ins Kantonsspital Chur überführt.

