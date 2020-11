Zwischen Oberägeri ZG und Biberbrugg SZ ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen. Die Alosenstrasse in Oberägeri ist derzeit nicht befahrbar: Die Einsatzkräfte haben die Strasse bei der Kirche für den Verkehr gesperrt. «Das Gebiet ist weiträumig abgesperrt», sagt eine Leser-Reporterin, die am Sonntagnachmittag an der Unfallstelle vorbeigekommen ist. «Ein Töfffahrer ist verunfallt», sagt die Leser-Reporterin weiter.