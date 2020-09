Ein 42 Jahre alter Töfffahrer kam in der Hulftegg von einer kurvenreichen Strasse ab. Er wurde rund 20 Meter weit in ein Bachbett geschleudert. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Am Nachmittag des 27. September ereignete sich auf der Hauptstrasse in Mühlrüti SG ein tragischer Motorradunfall.

Laut Kantonspolizei St. Gallen fuhr der Mann gegen 16.15 Uhr nach einem Halt in der Hulftegg in Richtung Dreien. Nach einer langgezogenen Rechtskurve kam er in der folgenden Linkskurve von der Strasse ab und wurde ab seinem Töff rund 20 Meter weit in ein Bachbett geschleudert. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.