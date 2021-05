Benken SG - Töfffahrer landet nach Unfall in Kanal und läuft verletzt davon

E ine 25- j ährige Frau fuhr am Samstag kurz vor 13.30 Uhr mit ihrem Auto von Reichenburg in Richtung Tuggen. Als sie sich e iner Kreuzung näherte, fuhr gleichzeitig ein vortrittsberechtigter 49-Jähriger mit seinem Töff auf die Kreuzung zu. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Töfffahrer wurde abgewiesen und sein Fahrzeug landete im Friedbergkanal, teilt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung mit.