vor 1h

Polizeimeldungen Mittelland

Töfffahrer musste nach Unfall mit der Rega ins Spital geflogen werden

In Feldbrunnen SO prallte am Montagnachmittag ein Motorrad in einen entgegenkommenden PW. Der Motorradfahrer wurde verletzt und musste ins Spital geflogen werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Feldbrunnen SO, 8. Juni: Auf der Baselstrasse in Feldbrunnen kam es zu einer Frontalkollision zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen. Der Lenker des Motorrades wurde dabei verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen werden.

Am Montagnachmittag erreignete sich auf der Baselstrasse in Feldbrunnen SO ein Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer war auf dem Weg von Riedholz SO in Richtung Solothurn unterwegs. Als er auf der Höhe des Längwegs war, kollidierte er dort mit einem entgegenkommenden Auto. Dies teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der Autofahrer hingegen blieb unverletzt. Sachschaden gab es aber bei beiden Beteiligten: Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Während der Bergung der beiden Fahrzeugen ist es auf der Baselstrasse zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Unfallursache ist noch unklar und wird nun abgeklärt. Dazu sucht die Kapo Solothurn Zeugen.

