Susch GR : Töfffahrer nach Unfall verstorben

Bei einem Selbstunfall hat sich am Donnerstag, 18. August, ein Motorradfahrer schwer an den Beinen verletzt. Der 28-jährige Österreicher fuhr gemeinsam mit einer Motorradgruppe vom Flüelahospiz in Richtung Susch GR. Bei Jenna verlor er auf der nassen Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Töff und kollidierte mit der rechtsseitigen Leitplanke. Dabei hat er sich schwer verletzt.