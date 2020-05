Aktualisiert 10.05.2020 16:02

St. Margrethen

Töfffahrer ohne Helm und mit Badelatschen landet in Bach

Am Samstag ist ein 42-jähriger Mann mit seinem Töff in St. Margrethen in einen Bach gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann trug keinen Helm und keine ordentlichen Schuhe.

von Jil Rietmann

Der 42-jährige Mann fuhr am Samstag kurz vor 19.30 Uhr mit seinem Töff in einer Kurve in der Quartierstrasse in St. Margrethen geradeaus und stürzte samt Töff ins Bachbett, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Er fuhr ohne Helm und trug an den Füssen nur Badelatschen. Beim Verunfallten wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Den Sachschaden am Töff schätzt die Polizei auf rund 6000 Franken. Das Fahrzeug wurde vorläufig sichergestellt. Für die Bergung des Verunfallten wurde die Feuerwehr St.Margrethen aufgeboten. Die Erstversorgung und der Transport des Verunfallten erfolgte durch den Rettungsdienst.

Mädchen auf Rücksitz