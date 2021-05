Fläsch GR - Töfffahrer prallt gegen Festungsmauer und stirbt

Horn TG, 08.05.2021: Auf einem Kursschiff auf dem Bodensee ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Besatzungmitglied bemerkte starke Rauchentwicklung aus dem Maschinenraum. Der Kapitän legte in Horn an. Alle 35 Passagiere und die vier Besatzungsmitglieder konnten das Schiff unverletzt verlassen. Spezialisten der Kantonspolizei Thurgau klären die Brandursache.

Fläsch GR, 10.05.2021: In der Nacht auf Montag fuhr ein 51-jähriger Töfffahrer aus Liechtenstein von der St. Luzisteig in Richtung Balzers. Er kollidierte mit der Festungsmauer. Armeeangehörige fanden den Mann bewusstlos am Boden liegen. Ein Ambulanzteam konnte bei ihm nur noch den Tod feststellen.

Am Montag kurz vor 00.30 Uhr bemerkten Armeeangehörige, dass auf der Südseite neben dem Festungstor auf der St. Luzisteig in Fläsch GR ein Töff sowie eine bewusstlose Person lagen. Ein Ambulanzteam der Rettung Chur sowie ein Notfallarzt konnten nur noch den Tod des 51-Jährigen feststellen, so die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.