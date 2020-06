Sarmenstorf AG

Töfffahrer prallt in Pferdekutsche – schwer verletzt

Zwischen Sarmenstorf und Seengen im Kanton Aargau fuhr ein Töfffahrer einer Kutsche auf. Beim Aufprall verletzte sich der Mann so schwer, dass er ins Spital geflogen werden musste.

In Sarmenstorf AG hat sich am späten Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Ein Motorradfahrer fuhr einer Pferdekutsche auf. Dabei prallte der Lenker des Töffs in das Heck der Kutsche, in der zwei Personen sassen.