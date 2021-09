Fischingen TG - Töfffahrer rast mit 126 km/h durch 50er-Zone

Die Kantonspolizei Thurgau führte am Samstag auf der Hauptstrasse in Fahrtrichtung Au TG eine mobile Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurde kurz vor 18 Uhr ein Töfffahrer mit einer Geschwindigkeit von 126 km/h erfasst. «Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 70 Stundenkilometer, was einem Raserdelikt entspricht», schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung.



Beim Lenker handelt es sich um einen 20-jährigen Schweizer aus dem Kanton St. Gallen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde das Motorrad sichergestellt. Der Fahrausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.