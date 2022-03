Basadingen TG  – Töfffahrer rast mit 173 km/h durch 80er- Strecke

Die Kantonspolizei Thurgau führte auf der Trüllikerstrasse in Basadingen Geschwindigkeitskontrollen durch. Am Freitagmorgen, gegen 7.15 Uhr, passierte ein Motorrad die Messstelle mit 173 Kilometern pro Stunde in Richtung Dickihof. Der 39-jährige Fahrer überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 88 Stundenkilometer, was einem Raserdelikt entspricht.