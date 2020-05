Aktualisiert vor 17min

Polizeimeldungen Mittelland

Töfffahrer rast mit 200 km/h in die Radarfalle der Polizei

120 Kilometer zu schnell war ein Motorradfahrer in Radelfingen BE unterwegs. Gleichzeitig führten Polizisten an diesem Ort eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Die Sache ging für den 34-jährigen Lenker nicht gut aus.

von Christian Holzer

1 / 18 Detligen BE, 24. Mai: Ein 34-jähriger Töfffahrer wurde am Sonntagnachmittag von der Polizei angehalten und auf die Wache mitgenommen. Der Mann war zuvor in Radelfingen mit mehr als der doppelten Geschwindigkeit unterwegs. Im 80er-Bereich hatte der Töfffahrer 120 Stundenkilometer auf dem Tacho. Google Maps Sangernboden BE, 24. Mai: Ein Motorradfahrer verlor auf der Fahrt in Richtung Sangernboden die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Strasse ab und verunfallte schwer. Der 28-jährige Mann aus dem Kanton Bern verstarb noch vor Ort. Google Maps Siviriez FR, 20 Mai: Ein 24-jähriger Mann verunfallte während der Arbeit schwer und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Kapo Freiburg