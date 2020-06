Polizeimeldungen Wallis

Töfffahrer stirbt in Haarnadelkurve auf Furkapass

Beim befahren des Furkapasses geriet ein Mann nach einer engen Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstiess. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Siders VS, 20. April: Im Autobahntunnel A9 wurde ein Automobilist mit einer Geschwindigkeit von 184 km/h geblitzt. Erlaubt wären dort 100 km/h.

Wie die Kapo Wallis mitteilt, verstarb ein 79-Jähriger am Sonntag auf der Furkastrasse. Bei Oberwald, in Fahrtrichtung Gletsch, geriet der Mann nach einer Haarnadelkurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. «Trotz medizinischer Erstversorgung starb der Motorradfahrer noch auf der Unfallstelle», so die Kapo Wallis. Beim Opfer handelt es sich um einen im Kanton Zug wohnhaften Schweizer.