Schwer verletzt - Töfffahrer stürzt am Susten 50 Meter unwegsames Gelände hinab

Der Unfall geschah, als der Töfffahrer von Wassen in Richtung Sustenpasshöhe unterwegs war.

Bei einem Unfall am Sustenpass ist ein Töfffahrer schwer verletzt worden. Die Rega brachte den Verunfallten ins Spital.

Am Sustenpass ist am Dienstag ein Töfffahrer verunfallt.

Bei seiner Fahrt von Wassen in Richtung Sustenpass ist am Dienstag ein Töfffahrer aus Österreich verunfallt: Nach der Spitzkehre «In den Wängen» überholte der 65-Jährige ein vor ihm fahrendes Auto. Dabei überfuhr er eine Sicherheitslinie, teilte die Kantonspolizei Uri mit.

«Aus derzeit ungeklärten Gründen kam der Zweiradlenker anschliessend von der Strasse ab und stürzte mit seinem Motorrad rund 50 Meter in unwegsames Gelände ab», heisst es in der Polizeimeldung. Der Mann zog sich erhebliche Verletzungen zu und wurde von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Der Sachschaden beträgt 10’000 Franken.