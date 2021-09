Innertkirchen BE : Töfffahrer verliert bergabwärts die Kontrolle und stürzt – tot

In Gadmen ist am Samstagvormittag ein Motorradfahrer schwer verunfallt. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagvormittag in Gadmen (Gemeinde Innertkirchen): Ein Motorradfahrer war auf der Sustenstrasse in Begleitung eines weiteren Motorradfahrers bergabwärts in Richtung Gadmen unterwegs, als er im Bereich einer Rechtskurve stürzte. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass der 53-jährige Mann aus dem Kanton Schwyz noch am Unfallort verstarb.