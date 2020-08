Tödlicher Unfall an Tortour

Töfffahrer war auf der falschen Spur unterwegs

Kurz nach 11 Uhr am Samstagvormittag kam es am Oberalppass zu einem tödlichen Unfall zwischen einem Velofahrer und einem Töfffahrer. Beim verunfallten Velofahrer handelt es sich um R. N.*, einen mehrfachen Sieger der Tour. Der 38-Jährige war amtierender Schweizer Meister im Ultra-Cycling und trat in einem Viererteam bei der diesjährigen Tortour an. Nach dem Unfall wurde das Rennen abgebrochen.