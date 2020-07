Polizeimeldungen Ostschweiz

Töfffahrer wird innerorts beim Überholen mit 116 km/h geblitzt

Ein 42-jähriger Töfffahrer wurde innerorts in Rona GR mit einem Tempo von 116 km/h gemessen. Der Raser konnte ausfindig gemacht werden und wird nun angezeigt.

Maienfeld GR, 11.07.2020: Auf der Südspur der Autobahn A13 soll es am Samstagabend zu Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz sowie zu Beschimpfung und Nötigung gekommen sein. Zwei Lenkerinnen im Alter von 23 und 28 Jahren sind sich in die Haare gekommen und haben sich mit Fingerzeigen beschimpft. Ihre Aussagen sind widersprüchlich. Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen.

Auf der Julierstrasse in Rona GR wurde am Sonntag, kurz vor 10.45 Uhr, innerorts ein in Richtung Engadin fahrender Töff mit 116 km/h von einem semistationären Geschwindigkeitsmessgerät erfasst. Wegen der Gerätetoleranz von minus 6 km/h beträgt die massgebende Geschwindigkeit 110 km/h. Somit hatte die lenkende Person die geltende Höchstgeschwindigkeit um netto 60 km/h überschritten und gilt als Raser, teilt die Kantonspolizei Graubünden mit.