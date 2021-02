Moutier BE : Töfffahrer wird mit 135 km/h in der 60er-Zone geblitzt

75 Stundenkilometer über der maximal erlaubten Geschwindigkeit: Die Kapo Bern blitzte einen Motorradlenker mit massiver Geschwindigkeitsübertretung.

Wie die Kapo mitteilt, wurde am Sonntag in Moutier ein Töfffahrer mit 135 Stundenkilometer auf der Rue Des Gorges geblitzt. Im Strassenabschnitt gilt eine maximale Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h. Der Lenker ging am 10.30 Uhr in die Fotofalle, als er in Richtung Delemont fuhr. Gemäss Kapo Bern wurde er wenige Zeit später von einer Patrouille der Kapo Jura angehalten.