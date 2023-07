Rothenburg: Töfffahrerinnen aufgepasst – jetzt findet ihr endlich, was ihr gesucht habt

1 / 6 Laura Lalut eröffnet am 5. August 2023 den ersten Shop für Frauen-Motorradkleider in Rothenburg LU. ReBelle Motorwear Ihr Sortiment umfasst Töffkleider, die nach Alltagskleidern aussehen. ReBelle Motorwear «Jede Frau soll bei mir fündig werden», sagt Laura Lalut. ReBelle Motorwear

Darum gehts In Rothenburg LU eröffnet bald ein Shop mit Motorradkleidern – nur für Frauen.

Einen solchen Laden gibt es in der Schweiz noch nicht.

Die Gründerin Laura Lalut eröffnet den Shop aufgrund eigener Erfahrungen: Weil es in der Schweiz einfach schwer ist, als Frau die passenden Töffkleider zu finden.

Laura Lalut (33) hat 2019 angefangen, Töff zu fahren. Heute nennt sie eine Triumph Boneville T120 ihr Eigen. «Als ich angefangen habe mit Motorradfahren, freute ich mich zuerst eigentlich, mir eine passende Ausrüstung zu kaufen. Doch es war eine grosse Challenge, die passenden Sachen zu finden. Nach den Besuchen in den grossen Motorradshops war ich nie so richtig zufrieden: Ich habe zwar was gekauft, weil man schliesslich mit Sicherheitskleidern fahren sollte – aber so richtig gepasst hat es nie.»

Damit spricht die 33-Jährige vielen Töfffahrerinnen aus dem Herzen. «Es hat einfach nicht genügend Auswahl für die Frauen und zu wenige Grössen auf dem Markt», sagt Lalut. «Und einfach was kaufen, ohne sich darin richtig gut und selbstbewusst zu fühlen, macht weniger Spass. Man will doch als Motorradfahrerin keine Sachen tragen, die man am Ankunftsort am liebsten sofort auszieht, weil sie nicht gut aussehen.»

«Die Frauen fragen mich sogar für Rennkombis»

Und bald merkte Lalut: Vielen Bikerinnen geht es ähnlich. Deshalb eröffnete sie vor einem Jahr einen Onlineshop für Frauen-Motorradkleider. Und ab August wagt sie den Schritt zum eigenen, richtigen Laden: Sie eröffnet «ReBelle Motorwear» am 5. August in Rothenburg – gleich gegenüber vom bekannten Szene-Lokal «Ace Cafe», das Oldtimer- und Motorradliebhaber aus der ganzen Schweiz anzieht.

«Es ist ein absoluter Nischenmarkt», sagt Lalut. «Aber mich fragen die Frauen selbst für Rennkombis an, was noch mehr ein Nischenprodukt ist. Das zeigt mir: Man wird als Frau einfach fast nicht fündig – erst recht nicht, wenn man vielleicht ein grössere Grösse trägt oder Kurzgrösse benötigt oder sehr schmal ist.» Zudem gehe es auch um die Sicherheit: «Frauenkörper sind anders gebaut. In der Not halt Männersachen zu tragen, kann nicht die Lösung sein.»

Nur auf Shop zu setzen, wäre unternehmerisch ein zu grosses Risiko

Auf die Eröffnung ihres Shops freut sie sich sehr. Der Laden habe eine Fläche von 50 Quadratmetern. Vorerst spezialisiert sie sich auf Alltags-Töffkleider: «Bei mir finden die Frauen Leder- und Textiljacken, die teilweise gar nicht nach Töffjacken aussehen.» Sie berücksichtige in ihrem Sortiment viele kleine Labels «von Frauen für Frauen» und auch Schweizer Marken. Rennkombis hat sie derzeit noch nicht im Angebot. Langfristig will sie ihr Sortiment aber weiter ausbauen, «sodass jede Frau bei mir fündig werden kann».

Ein richtiger Shop wie ihrer, nur für Frauen, existiere in der Schweiz noch nirgends. «Ich bin die Erste, die das macht», sagt Lalut. Und sie glaubt an den Erfolg, denn: «Der Anteil an Frauen unter den Töfffahrenden wächst stetig.» Nebenbei arbeitet Laura Lalut aber noch im Unternehmen ihrer Familie mit, das im Rohstoffhandel tätig ist. «Diese Tätigkeit kann ich optimal mit dem Laden vereinbaren und gibt mir ausreichend Ressourcen für den Aufbau von ReBelle Motowear.»

