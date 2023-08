Beinwil: Töfflenker kollidiert mit Lieferwagen

Der Unfall ereignete sich auf der Passwangstrasse in Beinwil SO.

Der Motorradfahrer wollte einen Lieferwagen überholen. Dieser bog just in diesem Moment nach links ab.

Ein Motorradfahrer war am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Passwangstrasse in Beinwil unterwegs. Nach einer Kurve beabsichtigte er, das vor ihm fahrende Auto und den vor dem Auto fahrenden Lieferwagen zu überholen. «Dabei bemerkte er offenbar nicht bzw. zu spät, dass der Lieferwagen nach links in Richtung Schiltloch abbiegen wollte», schreibt die Solothurner Kantonspolizei in ihrer Mitteilung. Die Folge: Der Töfflenker prallte während des Überholvorgangs in die linke Seite des abbiegenden Lieferwagens und stürzte. Der Motorradlenker und sein Mitfahrer mussten danach verletzt ins Spital eingewiesen werden.