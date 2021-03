Der Kantonspolizei St. Gallen ist nach 22 Uhr am Donnerstagabend auf der Pöltisstrasse in Mels SG ein Mofa aufgefallen, das deutlich zu schnell unterwegs war. In der Folge wurde die Verfolgung aufgenommen. Die Nachfahrt, wie das im Polizeijargon heisst, war erfolglos. Auch auf Anhaltezeichen mittels Leuchtmatrix reagierte der Töfflifahrer nicht. « Der 16-jährige Mofafahrer setzte seine Fahrt in rasantem Tempo unbeirrt fort», heisst es in der Medienmitteilung der Kapo St. Gallen. Die Spur des Jugendlichen habe sich kurzzeitig verloren. Das nutzte der Lenker, stellte sein Mofa in einem Waldstück ab und ging zu Fuss weiter. Doch allzu weit kam er als Fussgänger nicht: Der Teenager wurde von der Polizeipatrouille erkannt und angehalten.