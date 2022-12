Strafbefehl: Mann zündete Töffli und Selecta-Automaten an

In derselben Nacht steckte er auch noch einen solchen Automaten an einem Bahnhof in Brand. (Symbolbild)

Im April 2019 war ein damals 18-Jähriger nachts mit seinen beiden Freunden in einer Gemeinde im Rheintal unterwegs. Vor einem Wohnhaus stahl die Gruppe ein Töffli. Laut Strafbefehl tankten die drei das Fahrzeug an einer Tankstelle voll. Weiter kauften sie im Tankstellenshop 2-Takt Benzin und füllten es in einige Pet-Flaschen ab. Später begaben sich der heute 21-Jährige und die beiden Freunde ins Rheinvorland, wo sie das entwendete Töffli in Brand steckten. Dafür stopften sie Papier in den Tank und zündeten dieses an.