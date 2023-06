Wolfhalden: Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Am Samstag kam es in Wolfhalden AR zu einem Unfall.

Am Samstag kam es in Wolfhalden AR zu einem schweren Unfall. Gegen die Mittagszeit war ein 14-Jähriger mit einem Töffli von Walzenhausen-Lachen in Richtung Wolfhalden unterwegs. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Sonntag mitteilte, fuhr er beim Weiler Lippenrüti in einer unübersichtlichen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn.