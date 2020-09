Anwohner sagen, die Strasse sei eine beliebte Raserstrecke: « Vor allem Töfffahrer heizen hier wie die Gestörten» , so ein Anwohner.

Bei einer Kollision mit einem Auto in Oberwangen TG starb am Freitag ein 15-jähriger Töfflifahrer.

In Oberwangen, einem Ortsteil von Fischingen TG, ist es am Freitag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 15-Jähriger wurde beim Einbiegen in die Aumühlestrasse von einem Citroën erfasst und dabei schwerst verletzt. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte, verstarb er kurz darauf im Spital. Im Dorf ist die Unfallstelle als Raserstrecke berüchtigt.