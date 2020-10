Ein 16-jähriger Töfflifahrer wurde am Donnerstag bei einem Unfall verletzt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war ein 69-jähriger Lastwagenfahrer am Donnerstag, gegen 6.40 Uhr, auf der Ossingerstrasse in Oberneunforn in Richtung Ossingen unterwegs. Als er zum Überholen eines Töfflis ansetzte, lenkte der Fahrer des Töfflis gleichzeitig nach links. Die Polizei vermutet, dass der 16-jährige Töfflifahrer abbiegen wollte.