Töffli-Vorfall in Rothenburg: Töfflifahrer und Security schaukelten sich gegenseitig hoch

Bei einem Töffli-Treff in Rothenburg ist es am Ostermontag zu einem Zwischenfall gekommen: In voller Fahrt kam es zu einem Zusammenstoss zwischen einem Töfflifahrer und dem Sicherheitsdienst vor Ort. «Der Jugendliche ist absichtlich in mich hineingefahren», sagte der Geschäftsführer der zuständigen Sicherheitsfirma Markus S.* zu 20 Minuten. «Auf dem Video ist nicht zu sehen, dass der Jugendliche mein Stopp-Zeichen per Hand ignoriert hat.»