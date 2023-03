Kriminalgericht Luzern: Töffraser raste mit 165 km/h – und hatte den Neffen als Beifahrer

Die Polizei nahm den Mann später an seinem Wohnort fest und stellte seinen Töff sicher.

Im Gebiet Scheid in Rain bretterte 2019 ein Töffraser mit 165 km/h durch die 80er-Zone.

Das Luzerner Kriminalgericht hat einen Töffraser schuldig gesprochen. Der heute 42-jährige Mann war im September 2019 mit dem Töff unterwegs von Sempach in Richtung Rain und wurde von der Polizei dabei gemessen, wie er in der 80er-Zone das Tempolimit massiv überschritten hatte. Nach Abzug einer Messtoleranz von sieben km/h war der Mann mit 165 km/h unterwegs. Die Luzerner Polizei hatte den Mann nach der Messung an seinem Wohnort im Kanton Luzern festgenommen. Seinen Töff stellte die Polizei sicher, den Fahrausweis hat sie ihm abgenommen.