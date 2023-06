Nuglar SO: Töffunfall mit zwei verletzten Personen

Am Sonntagabend kam es in Nuglar im Kanton Solothurn zu einer Kollision zwischen einem Lieferwagen und einem Motorrad.

Am Sonntagabend kam es in Nuglar im Kanton Solothurn zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten, teilte die Polizei Kanton Solothurn in einer Medienmitteilung am Montag mit. Bei dem Unglück sind ein Lieferwagen und ein Motorrad an der Verzweigung Liestalerstrasse und Orismühle kollidiert. Der Motorradlenker wurde dabei schwer und seine Mitfahrerin mittelschwer verletzt, so die Solothurner Polizei. Der Lastwagenlenker blieb dabei unverletzt.