1331 Infizierte in Fleischfabrik

Tönnies soll für Schäden durch Coronavirus-Ausbruch haften

Bei der Firma Tönnies in Nordrhein-Westfalen wurden hunderte Angestellte positiv auf Covid-19 getestet. 6500 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Am Rande kam es zu Protesten durch Tierschützer gegen die Fleischfabrik.

Die Corona-Reihenuntersuchungen auf dem Gelände der Fleischfabrik im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück wurden am Samstag fortgesetzt.

Dies sagte Heil am Sonntag in der «Bild»-Internetsendung «Die richtigen Fragen". Wer durch Regelverstösse die Verbreitung des Coronavirus auslöse, müsse dafür auch haften.

Heil geht zudem nicht davon aus, dass der Tönnies-Konzern mit Mitteln aus den staatlichen Rettungsschirmen unterstützt werden müsse. Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren «wahnsinnig viel Geld verdient». Der Chef des Fleischkonzerns, Clemens Tönnies, hatte sich am Samstag öffentlich für den Ausbruch des Erregers unter Mitarbeitern seines Betriebs entschuldigt. Der Konzern stehe in «voller Verantwortung», hatte er gesagt.