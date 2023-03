Yverdon-les-Bains : Vater tötete seine ganze Familie mit einer Schusswaffe

Die Waadtländer Polizei hat jetzt nach zwei Tagen intensiver Ermittlungen eine Theorie aufgestellt, was hinter den Mauern des Hauses in Yverdon-les-Bains passiert sein könnte.

Am Donnerstag brannte eine Villa in Yverdon-les-Bains komplett aus.

Die Waadtländer Polizei hat nach zwei Tagen intensiver Ermittlungen eine Theorie aufgestellt, was hinter den Mauern des Hauses in Yverdon-les-Bains passiert sein könnte, in dem am vergangenen Donnerstag fünf Tote gefunden worden waren. Dabei handelte es sich um den Vater (45), die Mutter (40) und die drei Töchter einer Familie im Alter von fünf, neun und 13 Jahren. Diese wurden nun offiziell identifiziert.