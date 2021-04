Kalifornien : Tötete Mutter ihre drei Kinder, um sie vor Misshandlung zu schützen?

Am Samstag wurden in Los Angeles drei tote Kinder entdeckt, ihre Mutter wurde verhaftet. Im Gefängnis erklärte Liliane Carrillo nun, sie habe die Kinder umgebracht, um ihnen sexuelle Gewalt durch den Vater zu ersparen.

Eine Mutter aus Kalifornien wird beschuldigt, ihre drei Kinder ertränkt zu haben. Diese waren am Samstag tot in einer Wohnung gefunden worden.

Eine kalifornische Mutter hat in einem im Gefängnis geführten Interview mit einem Fernsehsender erklärt, warum sie ihre drei Kinder ertränkt habe. Die 30-jährige Liliane Carrillo sagte am Donnerstag in KGET-TV, sie habe damit ihre Kinder Joanna (drei), Terry (zwei) und Sierra (sechs Monate) sexueller Gewalt durch deren Vater schützen wollen, den sie zudem des Menschenhandels verdächtigt. Sie bereue das, habe aber keinen anderen Ausweg gesehen. Die Kinder waren am Samstag tot in Los Angeles aufgefunden worden.