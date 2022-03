Granges-Paccot FR – Tötete sie die Tochter (2) ihres Partners? Frau (27) steht vor Gericht

Gemäss Anklageschrift hat das Mädchen in der Nacht geweint – sie litt demnach unter Schlafstörungen. Die Angeklagte soll sie daraufhin erstickt haben. Der Vater fand am Morgen den leblosen Körper seiner Tochter.

Der Prozess gegen die 27-Jährige findet in Granges-Paccot FR statt.

Laut Staatsanwaltschaft soll sie das Mädchen in der Nacht erstickt haben.

«Es ist, als wäre ein Teil von mir abgerissen worden», sagt die Mutter des zweijährigen Mädchens, das in einer Nacht im November 2018 im Kanton Freiburg starb, vor dem Gericht in Granges-Paccot FR. Das berichtet «20 Minutes» . Des Mordes, eventuell der vorsätzlichen Tötung angeklagt, ist die heute 27-jährige damalige Partnerin des Vaters. Bei ihm war die Zweijährige übers Wochenende gewesen, als sie starb.

Ihre mutmassliche Mörderin befindet sich seit über drei Jahren in Haft. Sie behauptete stets, nichts mit dem Tod des Kindes zu tun zu haben. Vor Gericht beteuert sie weiter ihre Unschuld: «Ich habe sie nicht getötet und ich weiss nicht, wie ich das verständlich machen soll», sagte sie laut «20 Minutes».

Tod durch «mechanisches Ersticken»

Gemäss Anklageschrift hat das Mädchen in der Nacht geweint – sie litt demnach unter Schlafstörungen. Die Angeklagte soll sie daraufhin erstickt haben. Der Vater fand am Morgen den leblosen Körper seiner Tochter. Im Obduktionsbericht hiess es später, dass das Kind durch «mechanisches Ersticken» gestorben war.

Die frischen Gewebeschäden deuteten auf eine Fremdeinwirkung hin und nicht, wie die Staatsanwaltschaft im Dezember in einer Mitteilung schrieb, mit dem Sturz aus dem Etagenbett. Für die mutmassliche Täterin gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

«Im Tiefschlaf»

Als mögliches Tatmotiv nennt die Staatsanwaltschaft Probleme in der Beziehung zwischen dem Vater und seiner neuen Partnerin. Die Existenz des Kindes habe sie daran gehindert, bestimmte Projekte zu verwirklichen. Hinzugekommen seien finanzielle Sorgen. Es sei immer wieder zum Streit gekommen.

Vor Gericht sagt die 27-Jährige: «Ich wollte nicht die Rolle der Stiefmutter übernehmen.» Sie sei damals erst 22 oder 23 Jahre alt gewesen. «Ich war nur die Freundin des Vaters und unsere Beziehung konnte nicht halten», sagt sie. Der Vater des Kindes ist rund zehn Jahre älter als seine damalige Freundin und hatte, so schreibt «20 Minutes» weiter, wohl andere Lebensziele gehabt als sie. Nach Aussage der Angeklagten sei das Mädchen für die Angeklagte aber kein Hindernis gewesen.

In der Tatnacht will sie nichts gehört haben und gibt an, sich im Tiefschlaf befunden zu haben, als das Kind starb.