Deutschland: Tötung von Luise – Täterin (12) informierte sich online über Strafunmündigkeit

Laut «Bild»-Informationen hat die ältere Täterin ihre jüngere Komplizin vor Ort zur Beteiligung an der Tat gezwungen. Diese soll sich zuvor aber im Internet über Strafunmündigkeit informiert haben.

Blumen und Kerzen wurden an der Stelle platziert, an dem die Leiche der zwölfjährigen Luise gefunden worden war.

Die Haupttäterin befindet sich derzeit in einer Jugendpsychiatrie.

Knapp zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod der zwölfjährigen Luise in Rheinland-Pfalz sind nun neue Erkenntnisse ans Licht gekommen. Wie Focus online mit Berufung auf gut unterrichtete Kreise schreibt, habe sich eine der beiden Täterinnen, die die Bluttat mittlerweile gestanden haben, zuvor im Internet über die Rechtslage hinsichtlich ihres Alters informiert.

Täterin recherchierte zu Strafunmündigkeit

So soll die Zwölfjährige online nach Strafunmündigkeit gesucht haben, wie aus Dokumenten hervorgehen soll, die die Ermittler bei einer Durchsuchung gefunden haben. Gemäs dem deutschen Strafgesetzbuch können Verbrecher unter 14 Jahren nämlich nicht für ihre Taten belangt werden. Die Suche der Täterin legt nahe, dass sich diese vor der Tötung der Zwölfjährigen vergewissern wollte, straffrei davonzukommen.

Nach einem Besuch bei einer Freundin kam die zwölfjährige Luise aus Freudenberg im nordrhein-westfälischen Siegerland nicht mehr nach Hause. Die Eltern alarmierten daraufhin die Polizei, die eine gross angelegte Suche startete. In einem Waldstück nahe dem ehemaligen Bahnhof von Wildenburg wurde ein Polizist mithilfe eines Suchhundes dann fündig.

Luise ist infolge «zahlreicher Messerstiche» verstorben, wie die Ermittelnden mitteilten. «Nach über 40 Dienstjahren gibt es immer noch Ereignisse, die einen sprachlos zurücklassen», sagte der Polizei-Vizepräsident während einer Pressekonferenz. Laut Focus online habe die Rechtsmedizin gut 30 Messerstiche an der Leiche von Luise festgestellt – die beiden Täterinnen warfen sie nach der Attacke eine Böschung hinunter, wo Luise ihren Verletzungen erlag.

Verletzte Gefühle als Tatmotiv

Als Tatmotiv kämen laut Focus online verletzte Gefühle in Frage. So habe Luise vor der Tat über die Figur eine der beiden Täterinnen gelästert. Ob dies in der Schule auf dem Pausenplatz passierte oder online, ist nicht bekannt.