Bodensee : Sohn tötet Vater (77) auf Boot und begeht anschliessend Suizid

Am Mittwochabend erreichte die Kantonspolizei St. Gallen ein Notruf, wonach in Altenrhein ein Schiff gegen eine Wand gefahren sei. An Bord wurde eine schwer verletzte Person gefunden – der Mann soll vom Sohn angegriffen worden sein.