Prozess in Biel : Tötungsdelikt in Lengnau BE – DNA-Spuren belasten den Angeklagten

Ein heute 54-Jähriger soll im November 2020 einen anderen Mann getötet haben. Dafür muss er sich nun vor dem Regionalgericht Jura-Seeland verantworten.

1 / 4 In diesem Wohnhaus in Lengnau wurde im November 2020 die Leiche eines Mannes gefunden. 20min Das Opfer starb durch Gewalteinwirkung. 20min Tags darauf wurde in Biel ein Verdächtiger festgenommen. Es kam zum Dienstwaffen-Einsatz. 20min/News-Scout

Darum gehts In einer Wohnung in Lengnau war im November 2020 die Leiche eines 38-jährigen Mannes entdeckt worden. Er starb infolge Gewalteinwirkung.

Der Beschuldigte, ein heute 54-jähriger Nigerianer, stand am Donnerstag vor dem Bieler Regionalgericht.

Die zahlreichen Stichverletzungen des Opfers konnte er nicht schlüssig erklären.

Am 11. November 2020 wurde in Lengnau BE die Leiche eines 38-jährigen Schweizers gefunden. Er war durch zahlreiche Messerstiche getötet worden. Schnell war klar: Es handelte sich um eine Gewalttat im Drogenmilieu. Schon tags darauf nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest, gegen den die Staatsanwaltschaft ein Jahr später Anklage erhob.

Am Donnerstag musste sich der heute 54-jährige Nigerianer vor Gericht verantworten, wie die «Berner Zeitung» unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. Ihm zufolge verkaufte sein Freund einem Bekannten Gras, das dieser nie bezahlte. Am Abend der Tat habe sein Freund ihn besucht und ihn gedrängt, nochmals zum Schuldner zu fahren und das Geld einzutreiben, sagte der Beschuldigte. Weil er zuerst Kokain habe konsumieren wollen, sei ein Streit zwischen ihnen entbrannt. Dabei habe er ein Messer in der Hand gehabt, das er zum Öffnen des Kokain-Päckchens habe verwenden wollen.

Nach einer Schlägerei, bei der beide Männer auf dem Boden landeten, habe er schliesslich gemerkt, dass sein Freund nicht mehr atme. Seine Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben, gab der Beschuldigte an. Weshalb er keine Ambulanz gerufen habe, konnte der Mann nicht schlüssig erklären – genauso wenig wie die Tatsache, dass das Opfer über 20 Stich- und Schnittverletzungen und über 50 weitere Verletzungen aufwies. Dass er Geld und Drogen aus der Wohnung des Opfers mitnahm, bestreitet der Angeklagte – trotz DNA-Spuren.

