10’000 Fr. Belohnung ausgesetzt – Tötungsdelikt in Schlieren – Polizei rollt über 20 Jahre alten Fall neu auf

Bei einem Tötungsdelikt in Schlieren starb 1999 ein 20-jähriger Mann.

Am 3. November 1999 schoss eine unbekannte Person in Schlieren auf einen 20-jährigen Mann und seinen 22-jährigen Begleiter. Durch die Schüsse wurde der Mann getötet und sein Begleiter verletzt. Bei den Opfern handelte es sich um zwei im Kanton Solothurn wohnhafte Nordmazedonier.

Ein 18-jähriger Mann mit albanischer Staatsangehörigkeit geriet in Tatverdacht. Er wurde Ende 2000 in Italien verhaftet und 2002 an die Schweiz ausgeliefert. Mangels ausreichender Beweise wurde das Verfahren gegen ihn 2003 eingestellt. Die bisherigen Ermittlungen führten zu Hinweisen auf diverse Straftaten, die mutmasslich durch Personen aus dem Umfeld des Tatverdächtigen und der Opfer begangen wurden.