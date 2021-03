Schafisheim AG : Tötungsversuch an Ehefrau – 44-Jährige auf Intensivstation

Nach einem schweren Fall von Häuslicher Gewalt in Schafisheim befindet sich eine 44-jährige Frau auf der Intensivstation. Die Kantonspolizei nahm den Ehemann unter dringendem Tatverdacht fest.

In Schafisheim AG ist es am Freitag kurz nach Mitternacht zu einem Tötungsversuch gekommen, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Vor Ort fanden die Rettungskräfte eine leblose Frau im Bett vor. Der Sanität gelang es in der Folge, sie zu reanimieren. Die 44-jährige Kosovarin befindet sich inzwischen auf der Intensivstation. Der Ehemann, ein 46-jähriger Schweizer, liess sich widerstandslos festnehmen.