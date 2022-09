Elgg ZH: Tötungsversuch in Wohngemeinschaft – 23-Jähriger schwer verletzt

Die Auseinandersetzung hat sich in einer Wohngemeinschaft in Elgg ZH ereignet.

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohngemeinschaft in Elgg ZH wurde ein 23-jähriger Mann am Dienstagmorgen schwer verletzt. Die Kantonspolizei Zürich spricht von einem «Tötungsversuch». Wie sie in einer Mitteilung schreibt, griff ein 21-jähriger Afghane gegen 10 Uhr unvermittelt seinen schlafenden Mitbewohner an. Der 23-jährige Brasilianer erwachte und ergriff die Flucht, wobei er vom Täter verfolgt, zusätzlich mit Faustschlägen traktiert und eine Treppe hinunter gestossen wurde.