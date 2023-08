Tokio: Kampfsport zwischen CEOs – Schweizer (54) ist mit dabei

1 / 5 Patrick Bühlmann trainiert seit Monaten intensiv auf den Executive Fight Bushido 2023, der am 8. September ausgetragen wird. Privat Am Executive-Fight-Bushido-Event treten verschiedene CEOs gegeneinander an, um sich zu messen. Privat Bühlmanns Gegner ist der 47-jährige Tenmann Kawaguchi, CEO einer japanischen Architekturfirma. Executive Fight Bushido 2023

Darum gehts Am 8. September wird in Tokio der Executive Fight Bushido 2023 ausgetragen.

Mit Patrick Bühlmann aus Luzern wird erstmals auch ein Luzerner in den Ring steigen.

Er hat sich seit mehreren Monaten akribisch auf den Kampf vorbereitet und hofft nun, seinen Gegner zu besiegen.

Am 8. September ist es so weit: Dann nimmt Patrick Bühlmann, Inhaber der Firma Bühlmann Söhne, als erster europäischer CEO an einem K-1-Fight in Tokio teil. Beim Executive Fight Bushido treten CEOs unterschiedlicher Unternehmen in den Ring und messen, inwiefern sie einander körperlich über- oder unterlegen sind. Der 54-Jährige tritt dabei gegen den sieben Jahre jüngeren Tenmann Kawaguchi an – dem CEO einer japanischen Architekturfirma in Tokio.

Auf die Idee gebracht wurde Bühlmann durch Thomas Hladky, Inhaber des Thai-Kickbox Center Luzern (TKBC). Dieser sagt auf Anfrage: «Ein K-1-Fight ist der absolut neuste Trend in Japan, der erfolgreiche Unternehmer zusammenbringt.» Als er Ende 2022 die Anfrage aus Japan erhalten hatte, dachte er gleich an Bühlmann, der seit langem bei ihm trainiert und in das vorhandene Muster passte. «Er ist gewillt, noch zu kämpfen und hat sich jetzt seit Monaten auch akribisch auf den Kampf vorbereitet», sagt Hladky weiter.

Pro Tag eine Stunde Training plus Joggen

Dies bestätigt auch Bühlmann gegenüber 20 Minuten: «Seit Anfang März ist jeglicher Alkoholkonsum gestrichen, ich habe die Ernährung umgestellt und die Trainingsintervalle hochgefahren.» Jetzt ist er zehn Kilo leichter und trainiert täglich eine Stunde im Ring. Danach ist aber noch nicht Schluss: Um die Ausdauer noch so richtig anzukurbeln, joggt Bühlmann pro Tag noch weitere 60 bis 90 Minuten: «Ich dachte, das wird hart, wenn ich für den Kampf zusage, aber mit der Trainingssteigerung wird es immer besser und nach etwa zwei Stunden bin ich wieder voll parat.»

Welchen Kampfsport magst du? K-1 Karate Boxen Judo Jiu Jitsu Muay Thai Mein Favorit ist hier nicht aufgezählt. Ich mag keinen Kampfsport.

Dass sein Gegner sieben Jahre jünger ist, bereitet ihm keine Sorgen. Obwohl er normalerweise zweimal wöchentlich in der Seniorengruppe trainiert, tut er dies auch mit Männern, die 30 Jahre jünger sind als er. «Sie sind zwar sehr schnell und darum muss ich auch sehr konzentriert kämpfen», erklärt Bühlmann weiter. Für den anstehenden Fight hat er sein ganzes Leben auf sein Ziel ausgerichtet. Seine Motivation: «Es ist für mich eine Ehre, mit Wille und Disziplin dies in meinem Alter noch zu realisieren.»

Kampf wird nach mitteleuropäischer Zeit etwa am Mittag stattfinden

Am 4. September fliegt er gemeinsam mit Hladky nach Tokio, um sich noch zu akklimatisieren und den möglichen Jetlag zu verarbeiten. Am Donnerstag muss er auf die Waage und darf dort nicht über 90 Kilogramm vorweisen. Am Freitag, 8. September ist es dann so weit und er wird etwa gegen 19 Uhr seinem Gegner erstmals im Ring gegenüberstehen. Bei uns dürfte dies etwa zur Mittagszeit sein. Der Kampf wird sogar live gestreamt und kann auch in der Schweiz mitverfolgt werden.

Bühlmann kannte Andy Hug noch persönlich

Bühlmanns Ziel ist klar: «Ich möchte gewinnen und könnte als erster europäischer Sieger am Executive Fight Bushido 2023 sogar eine Pionierrolle übernehmen.» Vielleicht steht ihm Andy Hugs Geist bei. Denn der im Jahr 2000 verstorbene Schweizer Kampfsportler aus Luzern und Gewinner mehrerer Europa- und Weltmeisterschaften im Kickboxen, Thaiboxen, Kyokushinkai und K-1 war der Gründer des heutigen TKBC. Bühlmann kannte ihn selbst persönlich in jungen Jahren.

Aktivier jetzt den Zentralschweiz-Push! Nur mit dem Zentralschweiz-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Nidwalden und Obwalden blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Zentralschweiz», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Zentralschweiz.