Restaurant Of Mistaken Orders: Restaurant stellt ausschliesslich Kellner mit Demenz an

Ein Restaurant, das deine Bestellung nicht richtig hinbekommt? Unbedingt! Im Restaurant Of Mistaken Orders in Tokio arbeitet ausschliesslich Servicepersonal mit Demenz.

Restaurant Of Mistaken Orders

Wer im Restaurant Of Mistaken Orders bestellt, kriegt nicht unbedingt, was er will. Dafür aber herzlichsten Service.

Im Restaurant Of Mistaken Orders in Tokio bestellst du deinen Favoriten aus der Speisekarte, erhältst aber vielleicht etwas ganz anderes. Beschweren wirst du dich kaum. Denn das Vergessen, Vertauschen und Durcheinanderbringen deiner Bestellung ist der Grund, warum du dieses Resti überhaupt besuchst.

Was hältst du von Projekten wie dem Restaurant Of Mistaken Orders? Ich finde das grossartig. Wenn es so was in der Schweiz gibt, würde ich sofort hingehen. Ich finde die Idee gut, weiss aber nicht, ob ich hingehen würde. Ich würde das Restaurant eher nicht besuchen.

Denn im Restaurant Of Mistaken Orders willst du gar keine Korrektheit. Das Restaurant stellt Kellner und Kellnerinnen mit Demenz ein, eine Krankheit, die kognitive Fähigkeiten wie das Gedächtnis, Denken und die Fähigkeit zu schlussfolgern beeinträchtigt.

Strohhalm im Kaffee

Statt ärgerlichen Reklamationen von falschen Bestellungen wird das Restaurant ständig mit herzlichem Lachen erfüllt. Laut «Forbes» kriegt man auch mal einen Strohhalm in den Kaffee, oder das bestellte Glas Wasser wird zu deinem Tisch gebracht und dann vor deinen Augen vom Servicepersonal selbst getrunken. Ab und an setzt sich auch mal ein Kellner aus Versehen zu dir an den Tisch oder bittet dich, die Bestellung eines anderen Tisches aufzunehmen.

Was ist Demenz?

Wer ins Restaurant Of Mistaken Orders kommt, weiss, was ihn erwartet. Das Ziel des Lokals ist es, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für Demenz zu schärfen. Die Unvollkommenheit der Bestellungen wird zelebriert, die Krankheit nicht als Mängel, sondern lediglich als Eigenschaft der Kellner und Kellnerinnen gesehen. «Wir hoffen, dass sich dieses Gefühl der Offenheit und des Verständnisses in Japan und auf der ganzen Welt verbreitet», so das Restaurant auf seiner Website.

37 Prozent der Bestellungen falsch

«Selbst wenn Ihre Bestellung falsch ist, ist alles auf unserer Speisekarte köstlich und einmalig. Das garantieren wir», heisst es weiter. Laut «Forbes» kamen bei einem Event des Restaurants 37 Prozent der Bestellungen falsch am Tisch an. Doch 99 Prozent der Kunden gaben anschliessend an, dass sie mit ihrem Essen zufrieden waren. Offensichtlich machen die Qualität und das herzliche Erlebnis die Ungenauigkeiten beim Erhalt des Essens problemlos wett.

Der Besitzer des Restaurants, Shiro Oguni, sagt: «Wir wollen die Gesellschaft so verändern, dass sie fürsorglicher und unkomplizierter wird, sodass wir, ob mit oder ohne Demenz, in Harmonie zusammenleben können.»