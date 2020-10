Schon 15 Jahre ist es her, dass die deutsche Band Tokio Hotel ihre Hit-Single «Durch den Monsun» veröffentlicht hat. Nun hat sich die Magdeburger Band nochmals ins Studio gesetzt, um eine neue Version aufzunehmen.

«Wir haben überlegt, wie ‹Monsun› klänge, wenn wir den Song 2020 zum ersten Mal aufnehmen würden», erklärt Frontmann Bill Kaulitz das Vorhaben. Das war scheinbar gar nicht mal so leicht. «Zwischenzeitlich war eine Akustikversion im Gespräch, wir haben mit Produzenten gearbeitet und den Song remixen lassen. Aber irgendwie war das alles nicht das Richtige», so Bill weiter.

Schliesslich hätten sie sich einfach selbst daran gemacht, wie Bill erzählt: «In ein paar Minuten stand dieser Beat, der wie ein Trip, wie eine Reise klang – und als genau die haben wir den Song auch immer begriffen. Alles, was mit Tokio Hotel in den letzten 15 Jahren passiert ist, ist mit diesem Song gestartet.»

«Ich vermisse ihren Poprock-Sound so sehr»

Die 2020-Auslegung des Tracks klingt nicht mehr nach alternativem Poprock, sondern nach einer modernen, poppigen Top-Ten-Single. Und das kommt bei vielen Fans äusserst gut an.

«Läuft bei mir in Dauerschleife», schreibt etwa diese Twitter-Userin.

«Dieses Lied hat gerade eine neue Bedeutung für mich bekommen. Der Text mag derselbe sein, aber es ist, als würde man einen alten Freund treffen, nachdem man sich jahrzehntelang nicht gesehen hat», heisst es in einem Kommentar unter dem Youtube-Video. In einem weiteren steht: «Diese Version fühlt sich an, als hätte sie es durch den Monsun geschafft.»