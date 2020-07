Umstrittener «Two Block»-Haarschnitt

Tokio verbietet K-Pop-Frisuren – weil sie zu «Unfällen» führen können

Im konservativen Japan werden nebst Körperschmuck wie Tattoos auch gewisse Frisuren nicht gern gesehen. Die Regierung Tokios hat nun an Schulen den von K-Pop-Bans inspirierten «Two Block»-Haarschnitt verboten – mit einer kuriosen Begründung.

Diese «Two-Block»-Frisuren werden an einigen Schulen in Japans Hauptstadt Tokio verboten.

In Japan rauft man sich die Haare über die «Two-Block»-Frisur. Bei dem von beliebten K-Pop-Idolen her bekannten Hairstyle werden die Haare in der Regel hinten und an der Seite kurz und oben auf dem Kopf lang getragen. Beeinflusst von südkoreanischen Popstars erfreut sich die Frisur auch unter japanischen Schülern Beliebtheit. In Tokio verbieten einige Schulen den Haarschnitt jedoch, wie die Tageszeitung «Mainichi Shimbun» am Montag berichtete.