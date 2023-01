Japan: Tokio will Familien loswerden und verspricht Geld bei Wegzug

Rund jeder dritte Einwohner Japans lebt in einem der Häuser in der Hauptstadt. Dies entspricht 38 Millionen Menschen.

Für den Katastrophenschutz und gegen Geisterdörfer

Eine wichtige Rolle, weshalb man die Bevölkerung in Tokio reduzieren möchte, spielt der Katastrophenschutz. Das Erdbeben, der Tsunami und das Unglück rund um das Atomkraftwerk Fukushima im Jahr 2011 hätten um ein Haar dazu geführt, dass Tokio hätte evakuiert werden müssen. Hinzu kommt, dass die Stadt an der Schnittstelle mehrerer tektonischer Platten liegt und ein schweres Beben mit erheblichen Auswirkungen schon lange befürchtet wird.

Bis zu fünf Millionen Yen für Unternehmensgründung

Japanerinnen und Japaner, die die Prämie erhalten, sind dazu verpflichtet, mindestens fünf Jahre in ihrer Gastgebergemeinde zu leben und dort zu arbeiten. Ein grosses Problem für Menschen, die aufs Land ziehen wollen, ist jedoch der Mangel an Arbeitsplätzen. Ein Paar mit zwei Kindern, das den Umzug wagt und an seinem neuen Wohnort ein Unternehmen gründet, soll deshalb laut der NZZ bis zu fünf Millionen Yen (etwa 35’400 Schweizer Franken) erhalten. Die Hälfte des Betrags stammt aus der Staatskasse. Hinzu kommen weitere Subventionen zum Beispiel für Personen, die in die Landwirtschaft einsteigen.