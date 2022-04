Brasilien, Serbien, Kamerun - «Wollen so weit wie möglich kommen» – das sagt Shaqiri zur WM-Hammergruppe

Am Freitagabend wurden in Doha die WM-Gruppen ausgelost. Nati-Trainer Murat Yakin ist zufrieden mit den drei Gegnern der Schweiz.

Darum gehts Am 21. November startet die Fussball-WM in Katar.

Die Schweizer Nati hat eine Hammergruppe erwischt.

Brasilien, Schweiz und Kamerun warten in der Gruppe G.

Die Schweiz erwischt eine absolute Hammergruppe an der Weltmeisterschaft in Katar. Wie bereits in Russland 2018 spielt die Nati gegen Brasilien und Serbien, hinzu kommt mit Kamerun ein Team aus Afrika.

Sollte der geplante Spielplan bestehen bleiben, trifft man am Nachmittag des 24. November im ersten Spiel auf Kamerun. Am Mittag des 28.11. geht es gegen die Weltnummer eins Brasilien und im dritten Spiel trifft die Nati am 2. Dezember auf Serbien.

«Es ist die gleiche Gruppe wie 2018, ausser Kamerun ist anders. Es ist aber ein interessantes Land, das ich spannend finde. Kamerun hat gute Spieler, die in guten Ligen kicken», so Xherdan Shaqiri nach der Auslosung. Für ihn sei Brasilien klar der Favorit, für die Schweiz müsse aber das Ziel Platz zwei sein. Und der Chicago-Star gibt auch bereits ein Ziel aus: «Wir wollen die Gruppe überstehen, das wird sehr schwierig. Dafür brauchen wir drei gute Leistungen. Aber wir haben Selbstvertrauen und viel Erfahrung. Wir wollen so weit wie möglich kommen.»

Nati-Trainer Yakin: «Tolle Mannschaften, tolle Nationen»

Besonders im dritten Spiel werden die Emotionen wohl besonders hochgehen, nachdem das Duell an der letzten WM in Russland hohe Wellen geschlagen hatte. Damals gewann die Nati mit 2:1 gegen Serbien in einer sehr hitzigen Atmosphäre, worauf die Nati-Stars Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Stephan Lichtsteiner die Tore mit Doppeladler-Posen zelebrierten. Es entfachte eine riesige Debatte zwischen Schweizern, Kosovo-Albanern und Serben – in der Schweiz wie auch international. Fussballerisch ist das Team aus Serbien definitiv nicht schlechter geworden, im Gegenteil. In der Qualifikation setzte man sich gegen Portugal und Cristiano Ronaldo durch und qualifizierte sich direkt für die WM in Katar.

«Es sind tolle Herausforderungen, tolle Mannschaften und tolle Nationen», sagt Murat Yakin in Katars Hauptstadt Doha nach der Auslosung. Er sei zufrieden mit der Gruppe. «Wir werden uns sehr gut vorbereiten, damit wir eine Runde weiterkommen werden», so Yakin. Brasilien und Serbien kenne man ja bereits von 2018. «Ich denke, wir sind diesen Teams ebenbürtig, sie werden uns fordern und es uns sicherlich nicht einfach machen», so der Nati-Trainer in der Wüste. Kamerun sei eine interessante Mannschaft – «die es aber zu schlagen gilt».

«Es ist eine schwierige Gruppe», sagt Silvan Widmer. Vor vier Jahren habe sich die Schweiz in einer ähnlichen Gruppe für den Achtelfinal qualifiziert. «Damals war ich noch nicht dabei, darum werden es lauter Leckerbissen für mich. Ich habe gegen alle Nationen noch nie gespielt, es wird persönlich ein Riesen-Highlight», so der Mainz-Profi. Brasilien und Serbien schätze er sehr stark ein, Kamerun ebenfalls. «Es werden drei sehr intensive Spiele. Das Ziel bleibt, die Gruppe zu überstehen. Mit unseren Qualitäten ist das möglich.»